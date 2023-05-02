Смуряков Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смуряков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10008. СМУРЯКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Вышневолоцк. у., Холохоленск. в., д. Бельковой; — Н. С. 3 р. г. В.-Волочка. Укрыв. крад., лиш. св. 2 г. Исп. 18 февр. 920.
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