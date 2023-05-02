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Сидиневский Виктор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидиневский
Имя
Виктор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9055. СИДИНЕВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., б. г. Петрограда. Н. С. 13 отд. б. Г. Петрограда Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 18 сент. 923.

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