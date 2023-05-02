Дудзиш Героним Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудзиш
- Имя
- Героним
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19999. ДУДЗИШЪ, Геронимъ Яновъ. Кр. (хлѣбопаш), 37 л.; род. Опочен. у., въ гм. и д. Скржинско, жилъ того же у. и гм., въ д. Глинецъ; приг. Съѣзд. М. С. 1 окр. Радом. г. (во 2 р.), по 169, 2 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 10 м. Исп. 3 Февр. 1887 г.
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