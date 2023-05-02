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Дудзиш Героним Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудзиш
Имя
Героним
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
03 февраль 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
19999. ДУДЗИШЪ, Геронимъ Яновъ. Кр. (хлѣбопаш), 37 л.; род. Опочен. у., въ гм. и д. Скржинско, жилъ того же у. и гм., въ д. Глинецъ; приг. Съѣзд. М. С. 1 окр. Радом. г. (во 2 р.), по 169, 2 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 10 м. Исп. 3 Февр. 1887 г.

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