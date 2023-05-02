Олли Генрих Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олли
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 380
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90878. ОЛЛИ, ГЕНРИХЪ ГАНСОВЪ. К Феллинск. у., Корсельск. в., 36 л.; — М. С. 2 уч. Рев.-Гапсальск. окр., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Мая 908. 90879. ОЛОВЯНИШНИКОВЪ, ДМИТРІЙ Дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Камышина, 48 л.; — Саратов. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 13 Мая 908. | 904 100483 1655 У. | 900 47897 170¹ М. | 901 36683 170¹ М.
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