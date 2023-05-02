Воронов Николай Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131058. ВОРОНОВЪ, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВЪ. К. изъ сс.-пос. Енисейск. г., Краснояр. у., в. и с. Сухобузимскаго, 36 л., рд. въ г. Костромѣ; — М. С. 3 уч. г. Красноярска 13 Авг. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 5 Сент. 909. | 96 83032 282 и 1655 У. | 91 65187 169 М. | 95 87622 1655 У. | 91 2019 169 М. | 93 33545 1653 У.
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