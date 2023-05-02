Мистрюкова Дарья Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мистрюкова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 149783. МИСТРЮКОВА, ДАРЬЯ СЕМЕнова. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Москвы, 32 л., рд. въ д. Яковлевкѣ, Спасск. ж. Веневск. у.; — Москов. О. С. 12 Сент. 909, 977 У., 169, 7 и 8 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Окт. 909. | 908 110062 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 62435 и 909 Г. № 84434.
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