Горбачев Павел Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбачев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 19 август ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64158. ГОРБАЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Бѣлозер. у., Воздвиженск. в., д. Губы, 24 л.; — З. Н. 4 уч. Бѣлозер. у., 154 М., тюр. 1½ м. Исп. 19 Авг. 807.
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