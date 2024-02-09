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Горбачев Павел Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбачев
Имя
Павел
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
19 август ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
64158. ГОРБАЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Бѣлозер. у., Воздвиженск. в., д. Губы, 24 л.; — З. Н. 4 уч. Бѣлозер. у., 154 М., тюр. 1½ м. Исп. 19 Авг. 807.

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