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Кириков Федор Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириков
Имя
Федор
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4403. КИРИКОВ ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ, 47 л., Юхновск. у., Вознесенск. в., д. Тереховки. Н. С. 17 р. Курганск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІѴ—26.

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