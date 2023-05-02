Каширин Сидор Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каширин
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21479. КАШИРИНЪ, Сидоръ Егоровъ. Кр. Лебедян. у., Слободск. в., д. Семенецкой (хлѣбопаш.), 48 л.; приг. М. С. 1 уч. Лебедян. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 25 Авг. 1886 г.
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