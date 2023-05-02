Саторов Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саторов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8759. САТОРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Вольск. у., Березниковск. в., с. Букатовки. Н. С. 4 уч. Вольск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 16 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.