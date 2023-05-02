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Кобзаренко Парфений

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобзаренко
Имя
Парфений
Дата исполнения приговора
30 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
65584. КОБЗАРЕНКО, ПАРФЕНІЙ (внѣбр.). К. Гадячск. у., Вельбовск. в., с. Свинарной, 21 г.; — У. Чл. О. С., по Гадячск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 30 Іюля 907.

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