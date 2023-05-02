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Рохлин Моисей Алтерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рохлин
Имя
Моисей
Отчество
Алтерович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8348. РОХЛИН МОИСЕЙ АЛТЕРОВИЧ, 21 г., Могилевск. у., Шкловск. в. и м. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 окт. 923.

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