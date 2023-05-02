Кириченков Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириченков Андрей Петров

Кириченков Андрей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириченков
Имя
Андрей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 март 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
41215. КИРИЧЕНКОВЪ, АНДРЕЙ ПЕТровъ. К. Кіев. г., Черкасск. у., Смѣлянск. в., Смѣлянск. механич. завод., 29 л.; — Г. С. 4 уч. г. Оренбурга, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 17 Марта 906 (Вѣр.).

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close