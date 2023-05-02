Иванов Петр Ерофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ерофеев
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8234. ИВАНОВЪ, ПЕТРЪ ЕРОФЕЕВЪ. К. Маріин. у., Боготольск. в., с. Тюхтета, 28 л., рд. т. же у. и в., въ с. Боготолѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 1 Нояб. 908. | 904 97522 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 58939. | 902 13044 170 М.
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