Цывинская Магдалена Адамова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цывинская
- Имя
- Магдалена
- Отчество
- Адамова
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141018. ЦЫВИНСКАЯ, МАГДАЛЕНА Адамова. К. Маріампольск. у., гм. и д. Шумскъ, 31 г., рд. т. же у., гм. Яворово, въ д. Кухты; — М. Съѣзд. 2 окр. Сувалкск. г. 22 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Нояб. 909.
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