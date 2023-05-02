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Цывинская Магдалена Адамова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цывинская
Имя
Магдалена
Отчество
Адамова
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141018. ЦЫВИНСКАЯ, МАГДАЛЕНА Адамова. К. Маріампольск. у., гм. и д. Шумскъ, 31 г., рд. т. же у., гм. Яворово, въ д. Кухты; — М. Съѣзд. 2 окр. Сувалкск. г. 22 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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