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Одинцов Даниил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Одинцов
Имя
Даниил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
07 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
28361. ОДИНЦОВЪ, ДАНІИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Ряд. изъ к. Глазов. у., Рыбаковск. в., д. Пальниковской, 20 л.; — Вятск. О. С., 1 м. 114, 140. 9 и 1 ч. 1655 У. и Воин. У., воен. тюр. 1 м. и 3 н. Исп. 7 Янв. 909. | 906 50622 1647 У. | 904 90347 1647 У.

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