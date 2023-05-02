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Хоренко Терентий Феоктистович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоренко
Имя
Терентий
Отчество
Феоктистович
Дата исполнения приговора
28 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12946. ХОРЕНКО ТЕРЕНТИЙ ФЕОКТИСТОВИЧ, 23 л., Волынск. г., Житомирск. в., д. Раек. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 90, 189, 205, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28/І—24.

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