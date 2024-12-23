Новиков Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34110. НОВИКОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Москов. у., Выхинск. в., д. Чагина, 35 л.; — Москов. О. С. (въ 14 р.), 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Янв. 905. | 903 58593 1655 У. | 93 83479 169 М. | 99 100661 1655 У. | 92 74284 1655 У. | 98 95302 1655 У. | 91 58160 169 М. | 98 17028 169 М. | 90 83895 169 М. | 97 43622 172 М. | 89 62792 169 М. | 96 94661 1655 У. | 89 6435 169 М. | 93 62862 1655 У.
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