Ипш Иван Иулианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ипш
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иулианович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3858. ИПШ ИВАН ИУЛИАНОВИЧ, 19 л. Рд. в Люблинск. г. и у. Н. С. 4 уч. Челябинск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 11 м. 18 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 27/ІХ—24.
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