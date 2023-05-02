Шардин Павел Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шардин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30387. ШАРДИН, ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 29 л. Гр. Пермск. у., Чусовск. в., д. Коремата; — Р. Т. г. Уфы. Контр-револ., пр. р. 5 л., с зач. 3 м. и 9 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 2 марта 920.
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