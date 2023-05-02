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Иванова Мария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Мария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
13 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5213. ИВАНОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 18 л., Звенигородск. у., Петровск. в., д. Владимирова. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. п пор. пр. 5 л. Исп. 13 марта 923.

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