Иванова Мария Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5213. ИВАНОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 18 л., Звенигородск. у., Петровск. в., д. Владимирова. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. п пор. пр. 5 л. Исп. 13 марта 923.
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