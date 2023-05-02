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Корниенко Фаддей Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корниенко
Имя
Фаддей
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
03 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
83522. КОРНІЕНКО, ФАДДЕЙ АФАнасьевъ, 50 л. К. изъ сс. Ишимск. у., Уктузск. в., с. Воробьевскаго, рд. Золотонош. у., Богодуховск. в., въ с. Красеновкахъ; — Тобольск. О. С., 7 Февр. 911, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 11 м. предв. заключ. Исп. 3 Мая 911. | 907 41643 170 М. | 88 10372 1654¹ У. | 902 81349 170 М.

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