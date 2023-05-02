Дроздов Василий Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4095. ДРОЗДОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, 20 л., Ржевск. у., Козинск. в. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «з», 220, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 6 л. Исп. 7 июля 923.
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