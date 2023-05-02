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Дроздов Василий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дроздов
Имя
Василий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4095. ДРОЗДОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, 20 л., Ржевск. у., Козинск. в. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «з», 220, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 6 л. Исп. 7 июля 923.

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