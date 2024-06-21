Степцов Герасим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степцов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 619
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17381. СТЕПЦОВЪ, ГЕРАСИМЪ ИВАновъ. К. Калужск. у., Карачевск. в., д. Косарева, 36 л.; — З. Н. 2 уч Малоярославецк. у., 2 и 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 7 м. Исп. 20 Нояб. 908. | 903 101969 1647 У. | 902 77659 172 М.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1872
Неизвестно