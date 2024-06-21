Степцов Герасим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепцов Герасим Иванов

Степцов Герасим Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степцов
Имя
Герасим
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 619
Источник
Скан
Оригинальная запись
17381. СТЕПЦОВЪ, ГЕРАСИМЪ ИВАновъ. К. Калужск. у., Карачевск. в., д. Косарева, 36 л.; — З. Н. 2 уч Малоярославецк. у., 2 и 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 7 м. Исп. 20 Нояб. 908. | 903 101969 1647 У. | 902 77659 172 М.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1872
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close