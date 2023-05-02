Баженов Константин Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баженов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129755. Баженовъ, Константинъ Николаевъ. Мщ. г. Кирсанова, 23 л.; — Казан. С. П., 53, 60, 2 и 3 п. 1 ч. 129 и 3 п. 1 ч. 130 Уг. У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 35191, крѣп. 8 м. Исп. 31 Іюля 909.
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