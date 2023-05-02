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Баженов Константин Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баженов
Имя
Константин
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129755. Баженовъ, Константинъ Николаевъ. Мщ. г. Кирсанова, 23 л.; — Казан. С. П., 53, 60, 2 и 3 п. 1 ч. 129 и 3 п. 1 ч. 130 Уг. У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 35191, крѣп. 8 м. Исп. 31 Іюля 909.

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