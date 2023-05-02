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Костырко Михаил Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костырко
Имя
Михаил
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6766. КОСТЫРКО МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ, 25 л., Копотопск. у., Поповск. в. и с., В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 179, 180 п. «ж», пор. пр. 2 г., Исп. 16 марта 923.

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