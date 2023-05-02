Дубов Борис Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4130. ДУБОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ, 30 л., б. г. Петрограда. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 7 л. 7 м. 4 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 июля 923.
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