Щипов Илья Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щипов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 390
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13375. ЩИПОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ, 48 л., Тарск. у., Усть-Ишимск. в., д. Смолино. Н. С. 6 уч. Тарск. у. Ст. 2 ч. 157, пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 12/ѴІ—24.
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