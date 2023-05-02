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Тихомиров Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихомиров
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 462
Источник
Скан
Оригинальная запись
154466. ТИХОМИРОВЪ, ИВАНЪ АЛЕксѣевъ. К. Кадниковск. у., Корбангск. в., д. Большого- Яковкова, 20 л.; — Ярослав. О. С. 26 Окт. 909, 10 п. 129, 140, 1 ч. 1647 и 3 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 7 Дек. 909. | 906 92776 1643 У. | 905 64331 169 М.

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