Зазулинский Трофим Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зазулинский
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46807. ЗАЗУЛИНСКІЙ, ТРОФИМЪ МАКСИмовъ. Не прип., 32 л., рд. въ с. Красногоркѣ, Голованевск. в., Балтск. у.; — К.-Подольск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 11 Мая 905. | 903 12729 169 М. | 96 9861 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 95 г. № 18441.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.