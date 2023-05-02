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Зазулинский Трофим Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зазулинский
Имя
Трофим
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46807. ЗАЗУЛИНСКІЙ, ТРОФИМЪ МАКСИмовъ. Не прип., 32 л., рд. въ с. Красногоркѣ, Голованевск. в., Балтск. у.; — К.-Подольск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 11 Мая 905. | 903 12729 169 М. | 96 9861 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 95 г. № 18441.

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