Громагин Павел Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Громагин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81654. ГРОМАГИНЪ, ПАВЕЛЪ ГАВРИловъ (онъ же Грамачинъ и Грамагинъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. г., Ростов. у., Ивановск. в., д. Реброва; — СПБ. О. С., 21 Апр. 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 24 Мая 911. | 909 100744 2 ч. 1655 У. | 904 96320 172 М. | 909 5536 1655 У. | 903 95195 170¹ М. | 906 17807 1655 У.
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