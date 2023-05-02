Каменский Борис Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Борис Никифорович

Каменский Борис Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменский
Имя
Борис
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4241. КАМЕНСКИЙ БОРИС НИКИФОРОВИЧ, 22 л., г. Рязани. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 205, 207, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/Х—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close