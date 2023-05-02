Чуднова Надежда Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуднова
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11810. ЧУДНОВА, НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 26 л. Гр. Каширск. у., Иваньковск. в., с. Велешина; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 1½ г., с лиш. пр. 10 л. Исп. 8 апр. 920.
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