Фурсов Трофим Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Трофим Романович

Фурсов Трофим Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурсов
Имя
Трофим
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
30 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
10769. ФУРСОВ ТРОФИМ РОМАНОВИЧ, 23 л., Курск. у., Бобрышевск. в., с. Нагольного. Н. С. 17 уч. Белгородск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close