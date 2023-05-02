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Кочеванский Филимон Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочеванский
Имя
Филимон
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6831. КОЧЕВАНСКИй ФИЛИМОН МАТВЕЕВИЧ, 27 л., г. Петропавловска, Акмолинск. Губсуд, Ст. 147 ч. 1, лиш. св. 1 г., Исп. 15 июля 923.

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