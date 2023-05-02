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Зайцев Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
17 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4798. ЗАЙЦЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 31 г., Арск. к., Алатск. в., с. Б.-Починки. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 142, 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. Срок исп. не указ., осужд. 17 июля 923.

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