Борисенко Евстафий Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисенко
- Имя
- Евстафий
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130227. Борисенко, евстафій матвѣевъ (онъ же Клацунъ). К. Чигирин. у., Александровск. в., с. Ивангорода, 16 л.; - Чигиринск. С. М. С. 23 Сент. 909, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.