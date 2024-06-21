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Борисенко Евстафий Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисенко
Имя
Евстафий
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130227. Борисенко, евстафій матвѣевъ (онъ же Клацунъ). К. Чигирин. у., Александровск. в., с. Ивангорода, 16 л.; - Чигиринск. С. М. С. 23 Сент. 909, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.

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