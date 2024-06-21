Ахметзянов Зарифзян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметзянов
- Имя
- Зарифзян
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129693. АХМЕТЗЯНОВЪ, зарифзянъ. К. Цивильск. у., Ново-Ковалинск. в., д. Акзегитовой, 30 л.; — Пермск. О. С., 14, 121, 124 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 15 Іюля 909.
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