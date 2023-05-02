Бондаренко Артемий Харитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Харитонов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45357. БОНДАРЕНКО, АРТЕМІЙ ХАРИТОновъ (онъ же Бондарака). К. Сумск. у., в. и с. Юнаковки, 30 л.; — Сумск. О. С. (въ 4 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Мая 905. | 903 10785 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 61185. | 900 44375 169 М. | 98 54196 169 М.
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