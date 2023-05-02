Штромберг Николай Эмилиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штромберг
- Имя
- Николай
- Отчество
- Эмилиевич
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13139. ШТРОМБЕРГ НИКОЛАЙ ЭМИЛИЕВИЧ, 35 л., Мелекесск. у., Чердаклинск. в. и с. Н. С. 10 уч. Мелекесск. у. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 20/Ѵ—26.
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