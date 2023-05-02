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Ельпин Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ельпин
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4382. ЕЛЬПИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 44 л., Тобольск. у. Н. С. 5 уч. Тобольск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. г. Исп. 18 июня 923.

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