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Атаманычев Андрей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Атаманычев
Имя
Андрей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1116. Атаманычев Андрей Константинович, 54 л., Ярославск. у., Бурмакинск. в., с. Сеславина. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 162, 175, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 30 нояб. 926.

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