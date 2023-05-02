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Иванов Никанор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Никанор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5161. ИВАНОВ НИКАНОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л., Ржевск. у., Становск. в. Н. С. 1 уч. Московск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 26 января 923.

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