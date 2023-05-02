Тимофеев Яков Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9244. ТИМОФЕЕВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ, 49 л., Ельнинск. у., Досуговск. в., д. Друнины. Н. С. 1 уч. Старо-Оскольск. у. Ст. ст. 1 ч. 113, 128, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 13/І—26.
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