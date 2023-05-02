Ряскина-Борякина Прасковья Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ряскина-Борякина
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18722. РЯСКИНА-БОРЯКИНА, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА, 21 г. Гр. Тимск. у., Михельпольск. в., с. 1-й Орлянки; — Н. С. 4 уч. Тимск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 23 дек. 920.
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