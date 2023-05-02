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Афанасьев Василий Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Василий
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
07 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
44993. АФАНАСЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВловъ. Мщ. г. Майкопа, 38 л.; — М. С. 4 уч. Майкоп. окр. (въ 3 р.), 170 М., тюр. 1 г. Исп. 7 Апр. 905. | 99 58409 170 М.

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