Лопухов-Лотосинский Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопухов-Лотосинский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8236. ЛОПУХОВ-ЛОТОСИНСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 26 л. Рд. в г. Гродно. Н. С. 3 уч. г. Самары. Ст. ст. 140, 180 п. «б», 220 и 222, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 апр. 923.
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