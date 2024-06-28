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Балакина Лукия Артемьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балакина
Имя
Лукия
Отчество
Артемьева
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45074. БАЛАКИНА, ЛУКІЯ АРТЕМЬЕВА. К. Верхотур. у., Топорковск. в., д. Рычковой, 48 л.; — У. Чл. О. С., по Верхотур. у., 9 и 2 ч. 567 У., 171, 172, 173 и 176 М., тюр. 20 дн. Исп. 12 Марта 905.

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