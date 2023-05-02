Шарапов Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарапов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8142. ШАРАПОВ, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 48 л. Гр. Яранск. у., Матвинурск. в., д. Орловской; - Н. С. 11 уч. Яранск. у. Укрыв. краден., лиш. св. 1½ г., по амнист. В. Ц. И. К. от 5 нояб. 919 г., досрочно освоб.
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