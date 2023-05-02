Адер Самуил-Маер Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адер
- Имя
- Самуил-Маер
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129328. адеръ, самуилъ-маеръ Лейбовъ. Мщ. г. Замостья, 23 л.; — М. С. 30 уч. г. Варшавы 13 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 13 Окт. 909. | 908 118480 169 М.
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